Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    когда же власти поймут, что мутанты не люди, а звери?Схватил на руки и...
  • Tatyana Boyko
    Но, если они вступят в ЕС, то им придется идти против России! Они видят, не слепые, что мы топчемся на одном месте и ...Вучич в Праге: «С...
  • Nikita Kopitov
    Сербия находится, по сути во враждебном окружении ,с незаживающей раной (Косово)Вучич наверное хорошо помнит историю(...Вучич в Праге: «С...

Идиотизм Украины не уникален

Идиотизм Украины не уникален

АНАТОЛИЙ  УРСИДА Меня каждый раз веселит, когда я слышу чушь про то, что Украина — это какой-то уникальный злодейский проект.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Разве нет? Когда это было,что Европа поддерживала страну,где был переворот,гдесбили их самолет с 200 гражданами половина из которых европейцы? ВсюЕвропу разводили на деньги ради них,раздевая простых граждан налогами на войну где-то на Украине?Такого шоу в мире не было!
Ответить
1 д.
Eduard
На россиян типа Дурова пытаются свалить чуть не &quot;Всемирный потоп&quot; при этом нагло отправляют на постороннюю Украину оружие!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх