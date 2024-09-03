Идиотизм Украины не уникален

Eduard

Разве нет? Когда это было,что Европа поддерживала страну,где был переворот,гдесбили их самолет с 200 гражданами половина из которых европейцы? ВсюЕвропу разводили на деньги ради них,раздевая простых граждан налогами на войну где-то на Украине?Такого шоу в мире не было!