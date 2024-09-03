АНАТОЛИЙ УРСИДА Меня каждый раз веселит, когда я слышу чушь про то, что Украина — это какой-то уникальный злодейский проект.
Идиотизм Украины не уникален
Комментарии
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Eduard
Разве нет? Когда это было,что Европа поддерживала страну,где был переворот,гдесбили их самолет с 200 гражданами половина из которых европейцы? ВсюЕвропу разводили на деньги ради них,раздевая простых граждан налогами на войну где-то на Украине?Такого шоу в мире не было!
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1 д.
Eduard
На россиян типа Дурова пытаются свалить чуть не "Всемирный потоп" при этом нагло отправляют на постороннюю Украину оружие!
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1 д.
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