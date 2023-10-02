"Эй вы, русские, везите нас бесплатно!": В Москве мигранты разгромили автобус с пассажирами

Жизнь диктует необходимость перемен в механизме принятия публичных решений. Все шохины, титовы и прочие мэры всегда путают личную шерсть с государственной. Есть же система ИИ, как электронные выборы,

Юрий Канарев

МОЧИТЬ этих ЧЕРНОЖОПЫХ и безо всякой жалости! Не хотят понимать нормального отношения к ним, значить М О Ч И Т Ь их везде и повсеместно, кто бы они там не были!!!