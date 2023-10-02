Интересная жизнь с Vera Star Когда читаешь криминальные сводки с участием мигрантов, то уже перестаешь удивляться происходящему.
"Эй вы, русские, везите нас бесплатно!": В Москве мигранты разгромили автобус с пассажирами
Комментарии
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Александр Зубков
Сам этих раздолбаев развел и потакает им. Не можешь управлять-свали.
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1 час.
алекс кузь
Жизнь диктует необходимость перемен в механизме принятия публичных решений. Все шохины, титовы и прочие мэры всегда путают личную шерсть с государственной. Есть же система ИИ, как электронные выборы,
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27 мин.
Юрий Канарев
МОЧИТЬ этих ЧЕРНОЖОПЫХ и безо всякой жалости! Не хотят понимать нормального отношения к ним, значить М О Ч И Т Ь их везде и повсеместно, кто бы они там не были!!!
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3 мин.
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