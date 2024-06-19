Что делать с ночными гонщиками — опрос ZAB.RU

Опрос о любителях ночных горок запускает сетевое издание ZAB.RU в своем Telegram-канале. На вопрос «Что делать с ночными гонщиками и дрифтерами?» предлагается выбрать следующие варианты ответа:Ничего, в молодости надо перебеситьсяКратно повышать штрафы за нарушение тишины и спокойствияКонфисковать транспорт и пожизненно лишать правПроводить с ними разъяснительную работуОтправлять в армиюСажатьМне они не мешаютГолоса принимаются до 23 часов 19 июня.
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