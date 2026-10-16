Премьер-министр Александр Турчин 16 октября посещает строящийся в Минске новый корпус РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, где разместятся операционный блок, отделения реанимации и трансплантации, а также дневной стационар.
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