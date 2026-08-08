БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Страны третьего мира. Юшков раскрыл, что аномальная жара сделает с Европой. Дунай и Рейн почти исчезли с карты мира

Страны третьего мира. Юшков раскрыл, что аномальная жара сделает с Европой. Дунай и Рейн почти исчезли с карты мира

Европа оказалась в аду, и это не метафора. Сейчас там почти так же жарко, как на экваторе. Лесные массивы выгорают из-за пожаров, а некогда полноводные реки превращаются в слабые ручейки.

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Комментарии
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Elena Guseva
Вот и пусть отвлекаются на свои внутренние проблемы и более никуда не лезут.
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