Daily Mail: очищенные вареные яйца проживут в холодильнике не более суток

Приближаются новогодние каникулы, а вместе с ними — обилие салатов и других праздничных блюд. Оставшаяся после застолья еда, как правило, попадает в холодильник и ждет своего часа, когда вновь окажется на столе.
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