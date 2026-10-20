Nike готовит к выпуску новую версию культовых кроссовок Air Max 90 — модель SP «Black Leather», в которой привычный многослойный верх уступил место гладкой чёрной коже и аккуратным строчкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На острие моды: Р...
- АЛ Кейт Миддлтон соч...
- ВР Настя Ивлеева ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым