Овечкин прокомментировал поражение "Вашингтона" в матче с "Коламбусом"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин связал поражение команды от "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с плохой реализацией.
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