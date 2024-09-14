Путин предупредил Запад о вступлении в войну

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demyr150648

Так, мы уже несколько раз не только предупреждали, но даже красный фломастер и линейку купили и на глобусе линии чертили. Правда, глобус кривой, а линейка - нет. Так что, если предупреждение адекватно линии, то с геометрией у нас хреново. Надо купить кривую линейку или сантиметр. Тогда победим!