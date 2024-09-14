Владимир Путин предупредил Запад, что остался всего один шаг до того момента, когда Россия будет считать его напрямую воюющим против нашей страны.
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
Комментарии
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d
demyr150648
Так, мы уже несколько раз не только предупреждали, но даже красный фломастер и линейку купили и на глобусе линии чертили. Правда, глобус кривой, а линейка - нет. Так что, если предупреждение адекватно линии, то с геометрией у нас хреново. Надо купить кривую линейку или сантиметр. Тогда победим!
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9 час.
Андрей Бедный
Ах да - крылатые и баллистические ракеты которыми хуситы авианосцы американские кошмарят они сами из песка разработали и изготовили )))
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9 час.
BV
Boris Voronin
ТОЛЬКО удар ТЯО по Британии и США может остановить этих англосаксонских УРОДОВ!!!
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49 мин.
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