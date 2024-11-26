При победе в матче со «Спартаком» игрокам «Зенита» заплатят по 5 миллионов

Чуть меньше премии их ждут за победы над «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом» и «Краснодаром» Названа сумма премиальных, которые заплатят футболистам «Зенита» в случае их победы над главными соперниками в чемпионате России.
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