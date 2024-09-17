Чтение по нотам: особенности музыкальной пушкинианы

Материал опубликован в августовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Его ямбы и хореи невероятно легко сочетались с нотами романсов и оперных арий, поскольку уже при рождении отличались уникальным мелодизмом.
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