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«Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Орландо Сити», у Суареса ассист

«Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Орландо Сити», у Суареса ассист

В ночь на 15 февраля (мск) состоялся товарищеский матч между «Интер Майами» и «Орландо Сити».В ночь на 15 февраля (мск) состоялся товарищеский матч между «Интер Майами» и «Орландо Сити».

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