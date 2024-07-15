Лаутаро стал лучшим бомбардиром Копа Америка

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес выиграл гонку бомбардиров Копа Америка. Ранним утром 15 июля в Майами (штат Флорида, США) завершился финальный матч Копа Америка, в котором встречались команды Аргентины и Колумбии.
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