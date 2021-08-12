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В Астрахани два брата, организовавших подпольные цеха по изготовлению немаркированной рыбной продукции, предстали перед судом

Собранные следственными органами Следственного управления УМВД России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух братьев в возрасте 38 и 45 лет, совершивших преступление, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 4 статьи 171.

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