Предполагаемая суррогатная мать детей Пугачевой заговорила спустя столько лет: “Меня до сих пор трясет”

Пугачева и Галкин. Фото: tvcenter.ruЕлена Ширинина, жительница Казани, которую называют суррогатной матерью детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, решила развеять все слухи и заявила, что она не является родительницей двойняшек Гарри и Лизы.