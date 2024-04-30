Предполагаемая суррогатная мать детей Пугачевой заговорила спустя столько лет: “Меня до сих пор трясет”

Пугачева и Галкин. Фото: tvcenter.ruЕлена Ширинина, жительница Казани, которую называют суррогатной матерью детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, решила развеять все слухи и заявила, что она не является родительницей двойняшек Гарри и Лизы.
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