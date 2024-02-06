Начинающих режиссеров приглашают на обучение в лабораторию Ленфильма

Начался прием заявок в третью лабораторию «Ленфильм-дебют». Участники, прошедшие отбор, будут в течение года учиться и разрабатывать сценарии дебютных полнометражных фильмов под руководством ведущих российских кинематографистов.
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