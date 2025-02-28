Сорокина: накопительную пенсию могут получить мужчины в 60 лет и женщины в 55

Она формировалась с 2002 по 2013 годы Накопительную часть пенсии можно забрать по достижении прежнего пенсионного возраста, сообщила агентству «Прайм» завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.