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Кайбыч районында Түгәрәк уеннар көненә багышланган матур чара узды

Кайбыч районының «Өмет» үзәгендә Түгәрәк уеннар көненә багышланган матур чара узды. Бу хакта «Кайбыч таңнары» хәбәр итә.

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