Медведев и Сафиуллин покинули олимпийский турнир в парном разряде

Два российских теннисиста, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, были вынуждены покинуть олимпийский турнир в парном разряде после поражения от немецких дуэтов Кевина Кравица и Тима Путца со счетом 4:6, 4:6.
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