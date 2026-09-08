Андреасян ответил на слухи о переносе "Мстителей" ради "Простоквашино"

Он подчеркнул, что у его фильма другая аудитория и он выходит раньше голливудских блокбастеров.Режиссер Сарик Андреасян опроверг слухи о том, что его компания якобы добивается переноса голливудских блокбастеров ради выхода фильма "Зима в Простоквашино".