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Царьград

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Андреасян ответил на слухи о переносе "Мстителей" ради "Простоквашино"

Андреасян ответил на слухи о переносе "Мстителей" ради "Простоквашино"

Он подчеркнул, что у его фильма другая аудитория и он выходит раньше голливудских блокбастеров.Режиссер Сарик Андреасян опроверг слухи о том, что его компания якобы добивается переноса голливудских блокбастеров ради выхода фильма "Зима в Простоквашино".

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