Курорт победившего обдиралова: море чистое, горы высокие, а вот с людьми всё сложно. 5 ложек дёгтя в бочке мёда Абхазии.

Традиционный анекдот в тему: Перед озером Рица абхазский гаишник останавливает машину туристов и говорит водителю:- Ти пьян!- Я?! ПЬЯH?! Да вы что?- Ти пьян!!Гаишник оттягивает карман на рубашке и говорит:- Сейчас будем дышать.
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