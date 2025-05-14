Курорт победившего обдиралова: море чистое, горы высокие, а вот с людьми всё сложно. 5 ложек дёгтя в бочке мёда Абхазии.

Традиционный анекдот в тему: Перед озером Рица абхазский гаишник останавливает машину туристов и говорит водителю:- Ти пьян!- Я?! ПЬЯH?! Да вы что?- Ти пьян!!Гаишник оттягивает карман на рубашке и говорит:- Сейчас будем дышать.