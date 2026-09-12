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FiNE NEWS

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Российская артиллерия сорвала ротацию боевиков ВСУ на Добропольском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» успешно выполнил боевые задачи по поддержке штурмовых подразделений на Добропольском направлении в зоне специальной военной операции.

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