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Шапи уйдет из «Краснодара» в аренду в греческий «Арис» с правом выкупа за 1 млн евро

Шапи уйдет из «Краснодара» в аренду в греческий «Арис» с правом выкупа за 1 млн евро

23-летний хавбек перейдет в «Арис» на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов. В сделке предусмотрено право выкупа за 1 млн евро.

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