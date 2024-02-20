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МИГРАНТСКИЙ ГОСПЕРЕВОРОТ В РОССИИ КАЧАЮТ ПО НОВОМУ СЦЕНАРИЮ

МИГРАНТСКИЙ ГОСПЕРЕВОРОТ В РОССИИ КАЧАЮТ ПО НОВОМУ СЦЕНАРИЮ

Крупнейший телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил о проблемах мигрантов, столкнувшихся с невозможностью отправить заработанные средства себе на родину.

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Комментарии
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Ольга Леухина
Правильно ЦБ банк поступает. Все верно!
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17 час.
T
Teodor
Почему, пока жаренный петух по &quot;тухлым&quot; яйцам не клюнет, никто не шевелится? Это никому не нужно, это кому то нужно или это не нужно только Народу? Ждем антимиграционное СВО?
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16 час.
Миша Потапов
Но Путин не хочет, вот и получит, от них, а точнее все мы получим и не слабо из-за его слабости.
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15 час.

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