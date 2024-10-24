Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сотрудник БАПОР погиб из-за удара Израиля по Дейр аль-Балаху в Газе

Сотрудник БАПОР погиб из-за удара Израиля по Дейр аль-Балаху в Газе

Сотрудник одного из агентств ООН погиб в секторе Газа из-за удара израильской армии по автомобилю. В транспортном средстве находился специалист Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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