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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новичок «Миннесоты» Терренс Шэннон набрал 15 очков за 13 минут в 3-м матче против «Оклахомы»

24-летний игрок реализовал 5 из 8 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Шэннон также собрал 2 подбора и отдал 1 передачу.

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