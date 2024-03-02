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Военное обозрение

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Российские пехотинцы при поддержке танков продвигаются к центру Красногоровки с юга и востока

Российские пехотинцы при поддержке танков продвигаются к центру Красногоровки с юга и востока

«Скоро нам конец», — констатирует свое положение один из «защитников» Красногоровки из 3-й ОШБр ВСУ.

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