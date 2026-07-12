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Газета.ру

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РИА Новости: среди пострадавших на курорте Турции есть иностранные граждане

РИА Новости: среди пострадавших на курорте Турции есть иностранные граждане

Среди госпитализированных с подозрением на пищевое отравление в турецком курортном городе Кушадасы есть иностранные граждане, однако турецкое законодательство не позволяет раскрывать их национальную принадлежность.

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