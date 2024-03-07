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Первый в 2024 году детский сад в Новой Москве поставлен на кадастровый учет

Первый в 2024 году детский сад в Новой Москве поставлен на кадастровый учет

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровом учете дошкольного учебного учреждения в поселение Новофедоровское в Новой Москве по адресу: улица Вышгородская, дом 4.

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