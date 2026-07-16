Украинский БПЛА нанес удар около поликлиники: есть раненые

В Лисичанске украинский дрон нанес удар в районе поликлиники, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. В его сообщении уточняется, что в районе поликлиники украинский БПЛА совершил атаку, в результате атаки пострадали 38-летний и 36-летний мужчины.
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