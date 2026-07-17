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ДумаТВ

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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 17.07.2026

Сергей Лавров представил Владимиру Путину и членам Совбеза приоритеты МИД на азиатско-тихоокеанском треке — президент подчеркнул, что АТР сегодня находится в фокусе как экономической, так и политической повестки России.

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