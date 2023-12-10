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В Челябинске студентам и сотрудникам ЮУрГУ звонят от имени президента вуза

В Челябинске студентам и сотрудникам ЮУрГУ звонят от имени президента вуза

Голос Александра Шестакова известен многим, чем воспользовались мошенники.Студентам и преподавателям Южно- Уральского государственного университета звонят неизвестные голосом президента вуза Александра Шестакова.

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