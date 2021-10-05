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Кличко рассказал о нежелании баллотироваться в президенты Украины

Кличко рассказал о нежелании баллотироваться в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Об этом он заявил в опубликованном 5 октября интервью РБК-Украина.

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