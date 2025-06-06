Мерц назвал «Северный поток — 2» ошибкой

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал критику в адрес решения правительства экс-канцлера Ангелы Меркель по запуску проекта «Северный поток 2», назвав его ошибкойКанцлер Германии Фридрих Мерц высказал критику в адрес решения правительства экс-канцлера Ангелы Меркель по запуску проекта «Северный поток 2», назвав его ошибкой.
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