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Царьград

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"Эндрю, хелп ми!": Юра Борисов позвал на помощь на премьере "Искусственного"

"Эндрю, хелп ми!": Юра Борисов позвал на помощь на премьере "Искусственного"

Артист признался, что нервничает в ожидании реакции на фильм Ильи Суцкевера, роль которого исполнил.Русский актер Юра Борисов оказался в центре внимания на премьере фильма Луки Гуаданьино "Искусственный" в Нью-Йорке.

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