С пляжей Кубани и Крыма вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта

t.me/МЧС России После разлива мазута в Керченском проливе, который произошел в результате крушения танкеров "Волгонефть", спасатели и волонтеры собрали на береговой линии 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии