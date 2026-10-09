Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным отметил заслуги Овечкина перед хоккеем

Спорт был одной из тем разговора президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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