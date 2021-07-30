Россиянка взяла еще одно золото Олимпиады в стрельбе из пистолета

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала награду высшей пробы в стрельбе из пистолета с 25 метров и таким образом принесла российской сборной десятую золотую медаль Олимпийских игр, сообщают РИА Новости.