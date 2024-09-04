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Показаны кадры ракетного удара по сосредоточению ВСУ в Сумской области

Показаны кадры ракетного удара по сосредоточению ВСУ в Сумской области

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент ракетного удара, нанесенного ВС РФ по сосредоточению ВСУ в районе населенного пункта Новые Басы, расположенного на расстоянии 7 километров к юго-востоку от города Сумы.

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