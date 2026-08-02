Уралов объяснил, зачем России нужны «руины Славянска и Краматорска»

Фактически вся Украина, за некоторым исключением, представляет собой постсоветские руины. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».