Уралов объяснил, зачем России нужны «руины Славянска и Краматорска»

Фактически вся Украина, за некоторым исключением, представляет собой постсоветские руины. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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