Какой сегодня праздник: 9 апреля – День работников клининговой сферы

В России 9 апреля отмечается День работников клининговой сферы. В этот день в 1699 году Пётр I издал указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".
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