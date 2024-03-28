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The Guardian: экс-президент федерации футбола Китая получил пожизненный срок за коррупцию

The Guardian: экс-президент федерации футбола Китая получил пожизненный срок за коррупцию

Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чен Сюань получил пожизненный срок за коррупцию. Как сообщает The Guardian со ссылкой на китайские государственные медиа, суд постановил, что Чэн использовал свои полномочия, чтобы помогать другим лицам в вопросах заключения контрактов на проекты, инвестиций, организации спортивных мероприятий.

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