Новый закон обеспечит льготный проезд для молодых обучающихся в Астраханской области

С начала 2024 года учащиеся, студенты (курсанты), ординаторы до 25 лет, которые учатся в очных формах обучения в образовательных учреждениях Астраханской области, смогут пользоваться льготным проездом по муниципальным маршрутам в “синих” автобусах.
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