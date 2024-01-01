Новый закон обеспечит льготный проезд для молодых обучающихся в Астраханской области

С начала 2024 года учащиеся, студенты (курсанты), ординаторы до 25 лет, которые учатся в очных формах обучения в образовательных учреждениях Астраханской области, смогут пользоваться льготным проездом по муниципальным маршрутам в “синих” автобусах.