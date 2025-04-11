Специальное комплексное мероприятие ´Подросток´.

О проведении специального комплексного мероприятия´Подросток´С цельюулучшения оперативной обстановки, усиления профилактического воздействия на несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных поступков, проведение широкомасштабной информационно-профилактической кампании, устранение или минимизации причин и условий, способствующих возникнов .
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