Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Специальное комплексное мероприятие ´Подросток´.

Специальное комплексное мероприятие ´Подросток´.

О проведении специального комплексного мероприятия´Подросток´С цельюулучшения оперативной обстановки, усиления профилактического воздействия на несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных поступков, проведение широкомасштабной информационно-профилактической кампании, устранение или минимизации причин и условий, способствующих возникнов .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх