Манёвры российского военного спутника «Космос-2612» встревожили европейцев Российский военный спутник «Космос-2612» сблизился с коммерческим радиолокационным спутником ICEYE-X36, обеспечивающим военную поддержку Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Почему тактика Ир...
- ТО Урок Бенгази: как...
- Четыре парома: че...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым