Осенью коже требуется мягкий поэтапный уход для восстановления после летнего стресса, а жесткие скрабы и спиртовые лосьоны могут лишь навредить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров: европейск...
- Сотрудники Volksw...
- Фон дер Ляйен наз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым