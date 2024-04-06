Таджики избили ветеранов СВО и запретили им жаловаться. А "фашисты" — всё равно русские

Людмила Эрнст Миграционная политика России идёт во вред нашей любимой РОДИНЕ-РОССИИ. Надо как вредителей наказать авторов такой миграционной политики.... и по всей строгости закона!!!!!!! Всех мигрантов депортировать на их родину-всех вместе с их семьями....и только по визам на определённую работу пускать по одному и не больше, и на определённый срок с испытательным сроком........

Стэйси Мы страна не помнящая время,когда её жителей убивали в среднеазиатских республиках, толерантная к мигрантам в лице всяческих чиновников, силовиков, сотрудников МВД и т.д. Страна где униженные зарплатами и пенсиями люди, старающиеся выжить и поэтому о чем-то другом некогда думать кроме пресловутого куска хлеба. Страна где нет прав у коренного населения, а мигранты за взятки откупаются от закона и привозящие свои немаленькие семьи из аулов и кишлаков и крепко присевшие на нашу социалку, при этом не платящие налогов. Страна, которая скоро превратится маленькую среднюю азию...Ну а те кто проводит эту политику упорхнут за бугор, а оставшиеся рангом ниже недолго жировать будут, их так же заменят на мигрантов. Их так же как и всех поставят в строй наравне, тогда они поймут, но будет уже поздно...