Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Таджики избили ветеранов СВО и запретили им жаловаться. А "фашисты" — всё равно русские

Таджики избили ветеранов СВО и запретили им жаловаться. А "фашисты" — всё равно русские

Мигранты всё ещё чувствуют свою безнаказанность и продолжают нападать на русских. При этом в России находятся те, кто готов защищать "ценных иностранных специалистов".

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Комментарии
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Людмила Эрнст
Миграционная политика России идёт во вред нашей любимой РОДИНЕ-РОССИИ. Надо как вредителей наказать авторов такой миграционной политики.... и по всей строгости закона!!!!!!! Всех мигрантов депортировать на их родину-всех вместе с их семьями....и только по визам на определённую работу пускать по одному и не больше, и на определённый срок с испытательным сроком........
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1 час.
Стэйси
Мы страна не помнящая время,когда её жителей убивали в среднеазиатских республиках, толерантная к мигрантам в лице всяческих чиновников, силовиков, сотрудников МВД и т.д. Страна где униженные зарплатами и пенсиями люди, старающиеся выжить и поэтому о чем-то другом некогда думать кроме пресловутого куска хлеба. Страна где нет  прав у коренного населения, а мигранты за взятки откупаются от закона и привозящие свои немаленькие семьи из аулов и кишлаков и крепко присевшие на нашу социалку, при этом не платящие налогов. Страна, которая скоро превратится маленькую среднюю азию...Ну а те кто проводит эту политику упорхнут за бугор, а оставшиеся рангом ниже  недолго жировать будут, их так же заменят на мигрантов. Их так же как и всех поставят в строй наравне, тогда они поймут, но будет уже поздно...
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1 час.
А
Александр
Надо не только мигрантов русскому языку учить, и проводить их высылки, а вычистить чиновничьи конюшни с зажравшимися безмозглыми хамами, творящими в стране этот беспредел. Пока не басмачи к нам адаптируются, а мы к басмачам по бездумью и злобе. И странно видеть всевидящего на цыпочках всячески обходящего эту проблему. Обещал бить первым. Но пока нас лупят без оглядки и устали. Нахрена нам такая цена «дружбы» со ставшими соседями, всегда по коммунальной привычке готовыми плюнуть в твою кастрюлю! Окснись, синеокий!
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17 мин.

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