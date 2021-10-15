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Путин и премьер Японии обсудили переговоры о мирном договоре

Путин и премьер Японии обсудили переговоры о мирном договоре

Японский премьер-министр Фумио Кисида и глава РФ Владимир Путин подтвердили желание продолжать переговоры по мирному договору.

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