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Сандерс призвал Байдена развеять страхи рабочего класса чтобы выиграть выборы

Сандерс призвал Байдена развеять страхи рабочего класса чтобы выиграть выборы

Американский сенатор Берни Сандерс призвал действующего главу государства Джо Байдена к более агрессивному решению проблем миллионов избирателей, чтобы не допустить возвращения в Белый дом "антидемократического демагога Дональда Трампа".

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