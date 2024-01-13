Сандерс призвал Байдена развеять страхи рабочего класса чтобы выиграть выборы

Американский сенатор Берни Сандерс призвал действующего главу государства Джо Байдена к более агрессивному решению проблем миллионов избирателей, чтобы не допустить возвращения в Белый дом "антидемократического демагога Дональда Трампа".
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