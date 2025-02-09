CNN: в Польше запечатлели редких черных волков

В Польше в одном из лесных массивов запечатлели редких черных волков. Об этом пишет CNN. "Это что-то новое и необычное", — отметила координатор проекта SAVE Wildlife Conservation Fund Poland Джоанна Точидловская.
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